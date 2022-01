Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément parents : photos inédites de la naissance de leur fille !

Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément marquent le coup pour les 2 ans de leur fille Jim. A cette occasion le couple a partagé des photos sur Instagram.

Une fois de plus très proche de sa fille, on y découvre notamment Hugo Clément en tenue médicale à la maternité portant son bébé qui vient de naitre. "Deux ans. C'est rapide et c'est lent, Mais c'est suffisant Pour se demander : 'Comment on faisait avant ?'", légende l'animateur de 32 ans. Le jeune papa a également publié une autre photo de lui avec sa fille dans ses bras. Un joli moment de complicité.