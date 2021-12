Chloé Mortaud enceinte de son 2e bébé : l'ex-Miss France affiche son baby bump !

Rappelons qu'après une belle relation de couple, Chloé Mortaud et Dean David Neiger ont scellé leur amour en juin 2021. Les amoureux ont célébré leur superbe mariage en présence de leurs proches et là déjà de nombreuses Miss étaient au rendez-vous. Puis, dans la foulée, la brunette et sa moitié, installés à Miami, se sont envolés en lune de miel. Le couple a opté pour l'une des destinations les plus romantiques, à savoir au lac de Côme ainsi qu'à Venise, en Italie. C'est durant ces quelques jours à deux qu'ils ont conçu leur petit bébé.

Toutes nos félicitations à Chloé Mortaud pour cette deuxième grossesse !