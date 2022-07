Chloé Mortaud superbe en maillot 3 mois après bébé : elle dévoile combien de kilos elle veut perdre

Le 24 mars dernier, Chloé Mortaud a eu le grand bonheur d'accueillir son deuxième enfant. Neuf ans après la naissance de son aîné Matis (fruit de sa relation passée avec le pilote automobile Romain Thievin), notre ancienne Miss France 2009 a agrandi sa famille avec une petite fille prénommée Maeva, en accord avec son mari David Dean Neiger.

Depuis que le petit bout de chou a pointé le bout de son nez, le quotidien de Chloé Mortaud a assurément changé. La belle brune de 32 ans n'a d'ailleurs rien caché à ses abonnés, de son baby blues aux différentes difficultés post-grossesse qu'elle rencontre. C'est donc peu dire que le break loin de ses enfants qu'elle s'octroie actuellement avec son époux est des plus mérités. Chloé Mortaud a pris la direction de Formentera, en Espagne, pour profiter d'une parenthèse enchantée lors de laquelle elle n'hésite pas à dégainer le maillot de bain. Comme le dévoile sa dernière publication Instagram de dimanche 10 juillet 2022, la reine de beauté a opté pour un une pièce chic et confortable qui épouse très bien sa belle silhouette pour se reposer au bord de sa piscine privée.

En légende, Chloé Mortaud se réjouit de pouvoir souffler le temps de quelques jours et confie retrouver peu à peu son corps d'avant grossesse même si elle aimerait encore se délester de quelques kilos. "Post baby summer vacation... 3 mois après bébé ! On a laissé Maeva et Matis avec les grands-parents pour un peu de temps à 2", a-t-elle révélé. Et de poursuivre avec enthousiasme : "Punaise ! Dormir (vraiment), manger sans interruption. Faire la sieste au milieu de la journée, s'arrêter à 18h pour l'apéro avec un t-shirt et des tongs ! Ça fait du bien! Et dans tout ça, et bien je recommence tout doucement à assumer mon nouveau corps. J'ai encore 7 kilos à perdre (pour être comme avant). Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je me dis que ce n'est pas grave ! Je suis l'heureuse maman de deux merveilleux enfants!"