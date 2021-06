Chloé Mortaud divine mariée : photo de sa sublime robe hors de prix !

Le 20 juin 2021 était un grand jour pour Chloé Mortaud. La jolie brune s'est unie à son amoureux Dean. Un superbe mariage où elle a dit "oui" entourée de plusieurs autres Miss France. Mais la star de la journée, c'était bien elle, sublime en robe de mariée...

Sur Instagram ce mercredi 23 juin 2021, trois jours après avoir célébré son mariage avec Dean, Chloé Mortaud redescend peu à peu de son nuage. Sur Instagram, elle partage une sublime photo d'elle et sa moitié. Les jeunes mariés prennent la pose souriants et très élégants. Lui en costume gris, elle en magnifique robe blanche au bustier ajusté et à la coupe évasée en bas, sa taille joliment soulignée par une ceinture dorée.

Cette robe de mariée, notre Miss France 2009 l'a soigneusement choisie. Elle a opté pour un modèle pensé par Galia Lahav, une créatrice israélienne qui propose des robes haute-couture. Plusieurs personnalités ont déjà craqué pour ses créations, à l'instar Jana Kramer alias Alex Dupre dans Les Frères Scott pour son mariage, Katy Perry ou encore Beyonce lors du renouvellement de ses voeux avec Jay-Z en 2019.