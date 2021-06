Malika Ménard et Alexandra Rosenfeld sexy en robes de luxe pour le mariage de Chloé Mortaud

L'heure était aux célébrations dimanche 20 juin 2021. Ce jour-là, Chloé Mortaud a épousé son compagnon Dean David Neiger en France. Comme à son enterrement de vie de jeune fille, la jeune mariée a convié pour ce grand jour de nombreuses Miss France, à savoir Malika Ménard, Valérie Bègue, Iris Mittenaere, Flora Coquerel, Alexandra Rosenfeld et Marine Lorphelin.

Ces dernières ont presque volé la vedette à la star du jour Chloé Mortaud en débarquant dans des tenues toutes plus incroyables les unes que les autres. Iris Mittenaere a par exemple profité de la cérémonie pour revêtir une robe longue évasée avec dos ouvert fuchsia, qu'elle a elle-même imaginée. En effet, cette robe est tirée de sa collection avec la marque Morgan et est affichée au prix de 80 euros sur le site officiel. Un joli coup de promo ! Alexandra Rosenfeld a de son côté craqué pour une création Balmain en maille à motif monogrammé en jacquard. Pour ce petit bijou, la maman de deux enfants a déboursé 1 590 euros. Malika Ménard, elle, a jeté son dévolu sur une robe à bretelles signée de la griffe Oud Paris, une marque qu'elle affectionne tout particulièrement puisqu'elle lui avait déjà fait confiance pour fêter son anniversaire en 2020. Pour copier le style de la jolie brune il faudra tout de même débourser 1 150 euros.

Valérie Bègue et Flora Coquerel semblent avoir été plus raisonnables au niveau du budget puisque leurs sublimes tenues sont accessibles sur le site de prêt-à-porter Asos. La première a choisi une robe courte style années 70 avec encolure bouffante d'un rouge passion d'une valeur de 47,99 euros et la seconde a parfaitement été mise en valeur dans un ensemble drapé en lin dont le prix est estimé à 130 euros.

Sur le peu de photos postées sur les comptes Instagram de chacune, il n'y a pas que les looks qui attirent l'attention. Iris Mittenaere a notamment fait une apparition très remarquée au côté de son chéri Diego El Glaoui, tout comme Valérie Bègue accompagnée du sien, Georges Yates. Malika Ménard qui est en couple et Alexandra Rosenfeld qui est pacsée à Hugo Clément se sont en revanche exposées seules. Tout comme Marine Lorphelin, dont le compagnon vit en Nouvelle Calédonie.