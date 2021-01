Valérie Bègue, son compagnon complètement nu : photo intime et drôle

Pendant que son ex-mari Camille Lacourt se réjouit à l'idée de devenir papa pour la deuxième fois avec sa chérie Alice Detollenaere, Valérie Bègue, elle, profite encore de la légèreté des débuts amoureux avec son compagnon Georges Yates. Le couple s'est d'ailleurs offert une escapade au Costa Rica. Eaux turquoises, siestes en hamac sous les cocotiers, visites de petits capucins sur leur terrain et rencontre avec des tortues... Valérie Bègue donne envie avec ses dernières stories Instagram ! Ce n'est pas son vol annulé pour retourner en France qui lui fera perdre le sourire. Bien au contraire, ce contretemps lui permet de rester dans sa bulle d'amour un peu plus longtemps. Et tout porte à croire que Valérie et celui qui fait battre son coeur ne s'ennuient pas !

L'ancienne Miss France a d'ailleurs posté une photo inattendue de ce qui pourrait ressembler aux réveils type du couple sur place. Il s'agit d'une image de Georges, de dos et en train de contempler le merveilleux paysage qui s'offre à lui... complètement nu ! En effet, Valérie Bègue était d'humeur coquine dimanche 10 janvier 2021 en partageant ce moment intime avec ses abonnés, preuve que l'amour est toujours au beau fixe entre eux.

Voilà plusieurs mois que les amoureux apparaissent inséparables sur les réseaux sociaux. C'est au mois de septembre 2020 qu'elle officialisait leur relation, à l'occasion de leur voyage au Portugal pour son anniversaire. Plus tard, elle l'emmenait avec elle sur son île natale, la Réunion, pour assister au mariage de son frère. C'est la première fois qu'elle ouvre les portes de sa vie sentimentale aussi publiquement. Du moins, depuis sa relation médiatisée avec le nageur Camille Lecourt, avec qui elle a eu sa fille Jazz (8 ans). Le couple a divorcé en 2016 mais est resté en bon terme. Valérie Bègue a même accueilli les bras ouverts Alice Detollenaere dans leur famille recomposée.