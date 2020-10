Valérie Bègue, escapade à deux sur son île : son chéri déjà accepté par sa famille ?

Valérie Bègue a retrouvé l'amour et elle ne compte pas le lâcher ! L'ancienne Miss France coule actuellement des jours heureux avec un certain Georges Yates, directeur des relations stratégiques pour l'entreprise WeWork, avec qui elle a officialisé son idylle à la fin du mois de septembre. Difficile pour l'instant d'en savoir plus sur leur relation mais une chose est sûre, l'amour est au beau fixe. Pour preuve, ils semblent passer ce week-end des moments inoubliables sur l'île natale de Valérie Bègue, la Réunion.

Via sa Story Instagram, la maman de Jazz a indiqué leur présence à Boucan Canot, une station balnéaire du département d'Outre-mer français. L'ancienne Miss Réunion 2007 y a fait le déplacement pour une raison toute particulière : le mariage de son frère. En effet, la jolie brune de 35 ans a partagé des images du grand jour sur lesquelles les heureux mariés prennent la pose, tantôt en duo, tantôt avec leurs deux enfants.



La veille, vendredi, Valérie Bègue était déjà tout sourire à l'occasion de l'anniversaire de son chéri. Toujours sur ses réseaux sociaux, elle dévoilait un beau cliché d'eux deux complices lors d'un coucher de soleil, probablement depuis son île chérie. "Golden hour with my birthday boy", commentait-elle en anglais.

Valérie et Georges sont inséparables ces derniers mois. Il y a peu, ils s'octroyaient un voyage romantique au Portugal pour fêter l'anniversaire de la reine de beauté. C'est la première fois qu'elle ouvre les portes de sa vie sentimentale publiquement. Du moins, depuis sa relation médiatisée avec le nageur Camille Lacourt. Le couple a divorcé en 2016 mais est resté en bons termes depuis. Pour Télé Star, elle s'expliquait sur le sujet : "C'est un homme qui a compté énormément dans ma vie. On a été marié, on a eu une fille ensemble... L'histoire est terminée, pour autant je garde énormément de respect et de tendresse pour Camille. Et je sais que c'est réciproque. Il est mon ami. Si tous les couples pouvaient se séparer ainsi..."