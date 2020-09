Valérie Bègue en couple : elle officialise en photo avec son nouveau chéri !

Valérie Bègue vient de vivre l'un de ses meilleurs anniversaires ! Samedi 26 septembre 2020, la jolie brune soufflait ses 35 bougies et pour l'occasion, elle a eu droit à un voyage romantique avec son chéri. Car oui, la maman de Jazz est bel et bien en couple. Sa photo postée sur Instagram ne fait plus aucun doute, puisque sous le phare de Nazaré, au Portugal, ils ont échangé un doux baiser.

Quitte à officialiser, Valérie Bègue en a profité pour révéler l'identité de celui qui fait battre son coeur et il s'agit d'un certain Georges Yates. En fouillant un peu, on découvre que cet inconnu du grand public officierait en tant que directeur des relations stratégiques pour l'entreprise WeWork, destinée à mettre à disposition des locaux et de services de co-working. Une photo de lui présente sur la Toile ressemble fortement à l'homme apparaissant aux côtés de Valérie Bègue et certains détails physiques ne trompent pas, comme un petit grain de beauté sur sa joue droite.



Quoi qu'il en soit, Miss France 2008 est sur un petit nuage, ce qui n'a pas échappé aux internautes et surtout à ses amies reines de beauté. Flora Coquerel, Rachel Legrain-Trapani ou encore Malika Ménard se sont empressées de lui glisser de tendres commentaires.

Difficile pour l'instant d'en savoir plus sur la relation entre Valérie et Georges mais, une chose est sûre, le couple a passé l'été ensemble ! En effet, déjà au mois de juillet dernier, la grande copine d'Alexandra Rosenfeld dévoilait une première photo de leur duo, moins parlant toutefois. Lors d'un séjour à Lisbonne, elle s'affichait en train d'embrasser son compagnon sur la joue. Sur l'image était inscrit le mot "love".