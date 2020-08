Camille Lacourt et Alice Deto : Tendre souvenir de Fort Boyard et petit tâcle !

Affichant pleinement leur complicité entre deux épreuves, Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere ont participé à l'émission Fort Boyard diffusée le 29 août 2020. Avec leurs acolytes Enora Malagré, Yohan Rioult et Moussa de Koh-Lanta, le couple a tenté tant bien que mal de gagner clefs et indices pour accéder à la salle du trésor. Même si le nageur de 35 ans a fini en prison, tandis que sa jolie brune n'a malheureusement réussi aucune épreuve, les amoureux gardent semble-t-il un bon souvenir de cette expérience sportive et riche en émotion.

Samedi, Camille Lacourt s'est saisi de son compte Instagram pour partager une photo souvenir prise sur le Fort, avec sa "chère et tendre", qui partage sa vie depuis plus d'un an. Un cliché réalisé à la nuit tombée, sur lequel le couple pose enlacé. Après l'effort, le réconfort ! Grâce à la force de Moussa face à Big Boo, à la détermination de Yohan Rioult devant des paniers de baskets suspendus, et la dextérité d'Enora Malagré face à Magik (incarné par Magloire), l'équipe a finalement remporté 9953 euros qui seront reversés à l'association RoseUp, qui vient en aide aux femmes atteintes d'un cancer. Un sujet qui touche tout particulièrement Alice Deto, qui a elle-même fait face à un cancer du sein en début d'année.