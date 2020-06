Camille Lacourt relooké par sa fille Jazz : "Le ridicule ne tue pas"

Pour rappel, Camille Lacourt et la mère de Jazz, Valérie Bègue ont divorcé en 2016, après six ans d'amour. Depuis, le sportif qui a pris sa retraite des bassins a retrouvé l'amour dans les bras d'Alice Detollenaere. Ensemble, le couple a déjà surmonté de lourdes épreuves puisque la mannequin et ancienne Miss a été victime d'un cancer du sein. La belle brune a été contrainte de subir une ablation de son sein malade, qui a été remplacé dans la foulée par une prothèse.

Cette période éprouvante derrière eux, Camille Lacourt et Alice Detollenaere sont désormais tournés vers l'avenir. Si elle a pu reprendre ses activités de mannequins, la jeune femme de 32 ans espère surtout fonder une famille avec son homme. "À long terme, nous souhaitons avoir un bébé", confiait-elle dans les pages de Paris Match en février dernier. C'est tout ce qu'on leur souhaite !