Camille Lacourt papa après le cancer d'Alice ? "Nous souhaitons avoir un bébé"

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le 8 janvier dernier, Alice Detollenaere annonçait être atteinte d'un cancer du sein. Pour la première fois, le mannequin et compagne de Camille Lacourt accorde une interview à ce sujet. Dans les pages de Paris Match, le jeudi 20 février 2020, la jeune femme en dit plus sur sa maladie, sa relation avec Camille Lacourt... et leurs projets d'agrandissement de la famille !

Tout a commencé une soirée d'août, lorsqu'elle a senti une petite boule indolore sur son sein. "J'étais en pleurs quand j'ai appelé Camille. Il faut vous dire que mon père est mort il n'y a pas très longtemps d'un cancer de la gorge. (...) J'étais avec Camille lorsque j'ai appris que je souffrais d'un cancer du sein. À 32 ans", explique-t-elle, précisant souffrir d'un "carcinome intracanalaire sans métastase", un cancer peu agressif.

Le mieux a alors été de retirer complètement son sein malade. "La prothèse a été posée en même temps que l'ablation était pratiquée. C'est ce qui a permis que, dix jours après l'opération, je reprenne le chemin des podiums pour un Salon de la lingerie", explique Alice Detollenaere, qui dit que la cicatrisation a été "longue et douloureuse". Fin janvier, elle annonçait sur Instagram avoir repris son activité de mannequin. "Je n'étais pas au top, cela m'a fait du bien, c'était une façon de me réapproprier mon corps", poursuit-elle à Paris Match, Camille Lacourt ajoutant qu'il fallait "faire le deuil du sein originel" pour mieux accepter le nouveau.

Maintenant que cette épreuve douloureuse est derrière eux, Alice Detollenaere et Camille Lacourt préparent l'avenir. "J'ai d'autres projets comme me consacrer à fond sur ma carrière de comédienne. Je pense aussi à une ligne de perruques à un prix abordable et qui ne s'adressera pas uniquement aux personnes atteintes d'un cancer", explique la jeune femme.

Très proche de la petite Jazz (7 ans) – que Camille Lacourt avait accueillie avec son ancienne compagne Valérie Bègue –, Alice Detollenaere a évoqué son désir de devenir maman. "Il y a aussi le plus important. À long terme, nous souhaitons avoir un bébé", annonce-t-elle. De beaux projets pour un très joli couple.

Retrouvez l'interview croisée de Camille Lacourt et Alice Detollenaere dans le dernier numéro de Paris Match, paru le 20 février 2020.