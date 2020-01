Camille Lacourt : Après l'opération, sa compagne retrouve les podiums lingerie

Alice Detollenaere est un sublime mannequin de 34 ans spécialisé dans la lingerie, qui a également été élu Miss Bourgogne en 2010 et a prétendu au titre de Miss France 2011, finalement décroché par la Bretonne Laury Thilleman. Mais celle qui partage la vie amoureuse de l'ancien nageur Camille Lacourt a été confrontée à une épreuve délicate, celle du cancer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne se laisse pas abattre !

Le 8 janvier 2020, Alice Detollenaere avait annoncé sur sa page Instagram être atteinte d'un cancer du sein et s'être fait opérer. Une épreuve qu'elle n'a pas affrontée seule, mais avec le soutien de Camille Lacourt ainsi que celui de Valérie Bègue, l'ex-femme de l'ancien nageur. La convalescence d'Alice n'aura finalement pas duré très longtemps puisque le mannequin s'est déjà remis au travail.

En effet, la belle a annoncé le 20 janvier avoir défilé au Salon international de la lingerie organisé à Paris les 18, 19 et 20 janvier. La compagne de Camille Lacourt a publié une photo d'elle sur le catwalk, portant une longue nuisette bleu turquoise satinée, aux fines bretelles et agrémentée de dentelle blanche. Si Alice reconnaît qu'il aurait été plus sage de prendre plus de temps pour se remettre de son opération du sein, il était important pour elle de reprendre une activité afin de sentir à nouveau "normale". "J+12 après l'opération. Je ne pensais pas me remettre aussi bien et reprendre le travail aussi tôt. Un peu tôt peut-être, mais qu'il est bon de se sentir 'normale' de nouveau. La douleur n'est rien à côté de l'impact psychologique", a expliqué la Bourguignonne dans le message qui accompagne sa photo. Cette reprise d'activité a été rendue possible grâce à une reconstruction mammaire immédiate, qu'Alice apprécie à sa juste valeur. "Je m'habitue et apprends à aimer cette nouvelle partie de moi que je n'ai pas choisie, mais que j'ai la chance de porter. En d'autres lieux ou à d'autres époques, je n'aurais pas eu cette chance. Aujourd'hui encore, des femmes ne peuvent pas recevoir de reconstruction immédiate", a-t-elle également écrit.

La compagne de Camille Lacourt a également profité de ce post pour remercier ceux qui ne l'ont pas abandonnée malgré la maladie et font en sorte qu'elle puisse continuer à être mannequin lingerie.