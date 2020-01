Camille Lacourt : Sa compagne Alice atteinte d'un cancer du sein

Mercredi 8 janvier 2020, Alice Detollenaere a annoncé une nouvelle déchirante. Sur son compte Instagram, elle a dévoilé une photo d'elle à l'hôpital, tenant la main de son compagnon Camille Lacourt, un cathéter dans le bras. En légende, le mannequin explique qu'atteinte d'un cancer du sein depuis plusieurs mois, elle n'a d'autre choix que de se faire retirer un sein.

"C'est fait. Après des mois de recherches, de doutes et d'aléas médicales, on m'a finalement retiré ce sein malade. Des mois que l'on retient notre souffle. J'écris 'on', car une maladie ne se porte pas seule et impacte inévitablement nos proches", a écrit la jeune femme de 33 ans, avant d'adresser des mots très tendres à Camille Lacourt.

"J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme, comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenue depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi", poursuit Alice Detollenaere. Si l'actrice a décidé de parler publiquement de son état, c'est aussi pour faire de la prévention auprès des femmes qui la suivent. "Parce que personne ne devrait se sentir isolé dans cette situation, parce que ce ne doit représenter ni une honte ni un tabou. Allez faire vérifier vos seins, les filles. Prenez soin de vous", conclut-elle.

Alice Detollenaere a évidemment pu compter sur le soutien sans faille de sa communauté, dont les messages se multiplient en section commentaires. Camille Lacourt a également publié la photo de sa compagne sur son compte Instagram : "Ma femme, my hero", a-t-il écrit en légende.