Camille Lacourt amoureux : son voyage de rêve avec Alice Detollenaere

En couple depuis plus de six mois, Camille Lacourt et Alice Detollenaere semblent voir la vie en rose. Le 29 novembre 2019, le sportif a partagé une photo de son voyage romantique à l'île Maurice avec sa petite-amie. Assis et enlacés sur une serviette (stabilisée par quatre bouteilles de champagne), le couple profite d'un somptueux coucher de soleil. Le quintuple champion du monde de natation écrit :"Sabrage du Champagne au coucher du soleil". Alors, ces nombreuses bouteilles serviraient-t'elles à célébrer un jour spécial pour les deux amoureux ? Une demande en fiançailles par exemple ? Peut-être mais Camille n'en dit pas plus pour le moment.

Ex-mari de Valérie Bègue (Miss France 2008), l'ancien nageur de 34 ans a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre Miss. En effet, Alice a été élue Miss Bourgogne en 2010. Le papa de Jazz (issue de son mariage avec Valérie Bègue) avait officialisé sa nouvelle histoire d'amour le 24 avril 2019 à l'occasion de ses 34 ans. Mannequin lingerie, la jeune femme est très appréciée par Jazz et Valérie. D'ailleurs, l'auteur du livre Cinquante nuances de bleu avait partagé une photo de sa famille recomposée à l'occasion des 7 ans de sa fille.

Le 28 novembre, Camille a posté un autre instant de son voyage au paradis. On découvre les deux tourtereaux en plein dîner romantique sur la plage. Un cadre idyllique qui a fait craquer toutes les fans du nageur français :"moi j aimerais être a sa place 1 fois", "trop romantique", "Ça sent l'Amour", "Waouh quel romantisme. C'est magique !"