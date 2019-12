Camille Lacourt moustachu et souriant avec sa chérie Alice pour Star Wars

Il y a 42 ans, le premier volet de la saga Star Wars sortait dans les salles obscures, redéfinissant à jamais le genre. Le réalisateur américain J.J. Abrams avait la lourde tâche de clore l'univers mythique avec une ultime trilogie, dont le dernier volet est actuellement en salles. Quelques privilégiés ont eu la chance de découvrir cet épisode final intitulé Star Wars IX : L'ascension de Skywalker, mardi 17 décembre 2019, lors d'une avant-première organisée au Grand Rex, à Paris.

Le nageur Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere, Miss Bourgogne 2010, ont pris le temps de poser sur le photocall (et de prendre la pose avec des Stormtroopers). Le beau gosse a surpris en affichant une moustache bien fournie ! On a aussi vu l'actrice Bérénice Bejo et son compagnon le réalisateur Michel Hazanavicius, très casual pour l'occasion. Avec 2h22 très exactement de film, il valait mieux que nos célébrités viennent en toute décontraction.

Le chroniqueur Antoni Ruiz était également de la partie, tout comme l'imitateur Michael Gregorio. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Émilie Lopez, a posé sur le tapis rouge à l'instar de Jérémy Raffin, ancien candidat de l'émission Koh-Lanta.

Jean-Luc Reichmann était probablement venu avec l'un de ses chérubins, lui qui est à la tête d'une famille recomposée de six enfants de 9 à 28 ans. L'écrivain Maxime Chattam avait fait le déplacement sans son épouse, Faustine Bollaert. Enfin, Alex Goude et Brahim Asloum étaient également de la partie. Une bien belle projection.