Émilie Lopez complice avec sa compagne pour soutenir Valérie Benaïm

Le 3 octobre 2019, Valérie Benaïm a pu se réjouir de la sortir de son livre Kiffeuse en série aux éditions First. Un ouvrage pour lequel elle a notamment fait la promotion dans Vivement dimanche (France 2) ou dans différents médias. L'animatrice de C'est que de la télé (C8) et chroniqueuse de Touche pas à mon poste a souhaité partager son optimisme à travers son projet. Elle a bien entendu pu compter sur ses collègues pour la soutenir. Pour preuve, plusieurs étaient présents à ses côtés à la librairie Eyrolles, à Paris, le 13 octobre 2019.

Émilie Lopez, avec laquelle elle collabore dans son émission diffusée avant TPMP, était auprès d'elle pour cet événement. Et elle était bien accompagnée, car sa compagne Noémie Lefort était à ses côtés. Toutes deux ont posé complices devant l'objectif du photographe présent sur place. Benjamin Castaldi aussi était venu en couple. Son épouse Aurore Aleman a tenu à être présente pour Valérie Benaïm. Après avoir posé ensemble, les tourtereaux ont pris des photos de groupe.

Valérie Benaïm a également pu compter sur la chroniqueuse de Touche pas à mon poste Géraldine Maillet. Et les chroniqueurs de son émission, Caroline Ithurbide, Damien Canivez, Jimmy Mohamed et Ludivine Retory. Sans oublier l'animatrice Laurie Cholewa et l'écrivain Philippe Besson.