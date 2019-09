Vivement dimanche : Valérie Benaïm radieuse face à Gad Elmaleh

Le 11 septembre 2019, Michel Drucker était de retour au studio Gabriel afin de tourner les nouveaux numéros de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain, diffusés le 29 septembre, sur France 2. De nouvelles personnalités se sont assises sur son célèbre canapé rouge afin d'évoquer leurs projets.

Luna Carpiaux, Armelle Deutsch, Jules Houplain et Marius Colucci ont fait le déplacement pour parler du film Connexion intime (diffusé le 9 octobre prochain sur France 2). La première, qui a gagné le prix de la meilleure interprétation féminine ex aequo au Festival de la fiction de La Rochelle 2019, incarne Chloé (15 ans), une nouvelle venue dans un lycée qui fait la connaissance de Luna (Marilyn Lima) et Félix (Jules Houplain). Un triangle amical et sentimental se met bientôt en place entre les trois adolescents.

Éric Laugerias, Nicole Croisille sont quant à eux venus parler de la pièce de théâtre N'écoutez pas mesdames de Sacha Guitry, qui se joue au théâtre de la Michodière depuis le 12 septembre. La Toulousaine Clémentine Thomar, qui pourrait prochainement devenir triple championne de baby-foot, et Lorànt Deutsch, qui revient avec une version "augmentée" et enrichie de son ouvrage Romanesque, seront également présents. Du côté des chroniqueurs, l'animateur de 77 ans a pu compter sur l'écrivain, journaliste et grand spécialiste de l'histoire Franck Ferrand, la vétérinaire Hélène Gateau et le caricaturiste Emmanuel Chaunu.

Gad Elmaleh et Philippe Lellouche étaient invités dans Vivement dimanche prochain pour parler de la pièce L'Invitation d'Hadrien Raccah, qui se jouera à partir du 2 octobre au théâtre de la Madeleine. Le Pitch ? "Charlie, c'est l'ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie, c'était l'idée parfaite jusqu'au jour où Catherine, sa femme, demanda à le rencontrer. Pour sauver son mariage, Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui, l'espace d'une soirée, jouera le rôle de son meilleur ami." Nicolas Vanier et Mélanie Doutey seront à l'affiche de Donne-moi des ailes à partir du 9 octobre qui raconte un périlleux voyage d'un père et son fils pour sauver des oies sauvages.

Valérie Benaïm est venue parler de son livre Kiffeuse en série (éditions First). Le mentaliste Viktor Vincent, l'humoriste Sami Ameziane (le Comte de Bouderbala) et David Hallyday ont aussi fait l'honneur à Michel Drucker de venir. Ils ont ainsi vu le show de son chroniqueur humoriste Tom Villa.