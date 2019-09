Linda Hardy, Laurence Arné, Vanessa Demouy... Elles illuminent La Rochelle

Le 21e Festival de la Fiction de la Rochelle est désormais terminé ! Ce dernier jour a également été l'occasion d'apercevoir de nombreux acteurs du petit écran. Ainsi, Kad Merad et Laurence Arné ont posé pour le photocall du film La part du soupçon le 14 septembre 2019. L'équipe de Demain nous appartient composée de Gregoire Champion, Pierre Deny, Linda Hardy (candidate de DALS saison 10), Farouck Bermouga, Ariane Seguillon, Alexandre Brasseur, Vanessa Demouy, Clément Remiens a aussi pris la pose pour le photocall de la série.

De leur côté, Eleonore Bernheim, Nicolas Gob et Dounia Coesens sont venus pour la série L'art du crime. Enfin, les acteurs de la série Un si grand soleil étaient également présents. On pouvait compter sur Maelle Mietton, Christophe Favre, Folco Marchi, Alban Aumard, Jennifer Dubourg-Bracconi, Yvon Back, Naima Rodric, Melanie Maudran, Moise Santamaria, Marthe Fieschi et Fred Bianconi.

Pour clôturer ce grand festival, le jury composé de la présidente Valérie Karsenti mais aussi d'Alex Beaupain, d'Elodie Frenck, de Marie Roussin, de Sydney Gallonde, d'Isabelle Czajka et de François Tron a donné son verdict et rendu son palmarès. Sur les 60 oeuvres en compétitions, le jury a remis 15 trophées dont 3 supplémentaires (deux remis par la région, et un autre décerné par le magazine Télé Star/ Télé Poche attribué par le vote des internautes).