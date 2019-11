Camille Lacourt : Soirée exceptionnelle avec sa "reine" Alice

Le retour d'Elsa, de sa soeur Anna, de Kristoff et du loufoque Olaf est imminent. Pour le plaisir des petits comme des grands.

La Reine des Neiges 2 débarque dans les salles obscures le 30 novembre 2019, mais quelques privilégiés ont eu le droit de découvrir ce second volet en avant-première, avec une semaine d'avance. Parmi eux, Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere.

Le couple s'est rendu au Grand Rex, à Paris, pour cette projection exceptionnelle. L'ancien nageur de 34 ans et sa ravissante compagne ont posé ensemble devant les photographes, bras dessus, bras dessous. Camille Lacourt arborait une moustache pour le mouvement Movember qui sensibilise tous les ans sur la santé des hommes au mois de novembre. Alice Detollenaere portait une étole bleue rappelant l'ambiance glaciale de La Reine des neiges. À l'issue de la soirée, Camille Lacourt a publié un message sur sa page Instagram. "Ce soir, c'était la reine des neiges 2 avec ma reine et ma princesse", a-t-il écrit en légende d'une photo d'Alice et lui. Le "princesse" est-il une référence à Jazz, sa fille de 7 ans qu'il a eue avec son ex-femme Valérie Bègue ? Très probable... Très protecteurs avec leur fille, les parents ne l'exposent que très peu, et toujoursjamais ou en prenant soin de ne pas dévoiler son visage.