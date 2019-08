Camille Lacourt et sa chérie Alice : duo glamour, de mariage

Camille Lacourt écrit une nouvelle page de sa vie sentimentale, lui qui a connu un célibat marqué par des excès avec les filles d'un soir puis un mariage raté avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue et enfin quelques amourettes. A 34 ans, le nageur est fou amoureux d'Alice Detollenaere.

En avril 2019, on apprenait que Camille Lacourt avait rencontré une nouvelle femme, lui qui avait été brièvement en couple auparavant avec Hajiba Fahmy, sa partenaire dans Danse avec les stars. Depuis, le beau gosse et sa chérie n'hésitent plus à s'afficher au grand jour. Sur le compte Instagram du champion du monde de natation, suivi par 137 000 abonnés, on a pu découvrir une photo des amoureux assistant à un mariage. Camille Lacourt y apparaît très élégant en costume sombre et noeud papillon sur une chemise blanche quand Alice Detollenaere pose dans une robe au décolleté plongeant à motifs d'inspiration estivale. "Quel bonheur de fêter l'amour ! Été de mariage", a commenté le sportif. Toutefois, on n'en saura pas plus sur les coulisses de ce mariage...

Quelques semaines plus tôt, Camille Lacourt avait déjà eu l'occasion de partager avec ses fans des photos de son couple. En effet, le beau gosse et sa compagne avaient passé quelques jours de vacances dans un cadre absolument paradisiaque, à l'île Maurice. Les tourtereaux s'étaient notamment offert une promenade sur la plage de l'établissement cinq étoiles Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa. On avait pu découvrir qu'Alice n'a pas rougir devant les abdos de son chéri puisqu'elle-même possède une silhouette de rêve. Sur son compte Instagram, ses publications dévoilant les coulisses de son métier de mannequin viennent d'ailleurs enfoncer le clou !