Valérie Bègue complice avec Camille Lacourt et sa nouvelle compagne pour Jazz

Une jolie photo qui ne traduit aucune hostilité entre les deux femmes, bien qu'elles aient partagé un amour pour le même homme.

Rappelons que la belle Valérie Bègue, originaire de l'île de la Réunion, avait épousé le nageur le 8 août 2013 alors que leur fille avait presque 1 an. Cependant, leur bonheur idyllique a pris fin en octobre 2016 et le jeune papa déclarait : "Oui, on est aujourd'hui officiellement divorcés avec Valérie. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon avenir familial. Mais on s'adapte. Avec Valérie, on s'entend très bien pour notre fille."

Trois ans plus tard, le photo postée par la jeune maman de 34 ans vient donc confirmer leur entente. Quant au papa nageur, il a pris sa retraite après l'été 2017, il est désormais consultant sportif pour Canal+ et animateur du Super Bêtisier auprès de Camille Cerf, ex-Miss France 2015. Il accorde également beaucoup de temps à sa petite Jazz et n'a pas hésité, lui aussi, à poster une photo empreinte de nostalgie sur son compte Instagram.

Sur un instantané en noir et blanc, on le voit soulevant sa fille, encore bébé, à bout de bras. En légende, Camille écrit : "Sept ans, ma fille, ma vie", accompagné d'un petit coeur rouge.

Souhaitons que cette complicité perdure le plus longtemps possible et joyeux anniversaire à la petite Jazz !