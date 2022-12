"Pas moi..." : Valérie Bègue "pétrifiée" le jour de son sacre, révélations bouleversantes 15 ans plus tard

Qui dit mois de décembre, dit élection de Miss France. Chaque année, plusieurs reines de beauté s'affrontent afin de remporter le titre qu'elles convoitent. La prochaine cérémonie se déroulera le 17 décembre 2022, dans la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Une soirée placée sous le signe du cinéma pour les 30 candidates en compétition. En attendant, les anciennes élues célèbrent leur anniversaire de Miss. L'occasion pour Valérie Bègue de faire de terribles confidences.

Après avoir été sacrée Miss Réunion 2007, l'ancienne épouse de Camille Lacourt a participé au concours Miss France 2008. À l'instar de ses concurrentes, elle a donc fait le show sur la scène du palais des congrès de Dunkerque, le 8 décembre 2007. Si elle affichait un grand sourire, l'angoisse était bel et bien présente. Elle l'a emporté face à Vahinerii Requillart (Miss Nouvelle-Calédonie) et avant que son nom ne soit prononcé par le présentateur Jean-Pierre Foucault, la peur la tenaillait. "C'était il y a 15 ans. 'J'espère que ce ne sera pas toi, mais j'espère que ce ne sera pas moi non plus', pensais-je en te regardant ma douce Vahi. Je lisais dans tes yeux ces mêmes mots. Nous étions pétrifiées. À mon sacre, tu me glisses tendrement à l'oreille 'je suis tellement désolée pour toi..'", peut-on lire dans un premier temps en légende d'une vidéo de sa victoire.

Evocation du scandale

Valérie Bègue a ensuite assuré qu'être "Miss France n'était pas un rêve". "J'étais bouleversée à l'idée de voir ma vie m'échapper, de quitter ma famille et mon île. L'avenir m'apparaissait totalement incertain et j'étais dépassée par la peur, la pression, le doute, la vulnérabilité et un sentiment profond de solitude", a-t-elle poursuivi. Une marche arrière était toutefois impossible. Elle a donc endossé ce rôle qui a chamboulé sa vie. Et une première épreuve n'a pas tardé à pointer le bout de son nez.

Moins d'un mois après avoir reçu son titre, des photos dénudées sont apparues dans Entrevue. Le début d'un scandale puisque les Miss se sont engagées à ne pas avoir posé "partiellement ou totalement dénudées". Geneviève de Fontenay a donc demandé sa destitution. Valérie Bègue a finalement été autorisée à conserver son titre, mais elle avait l'interdiction de participer à certaines élections régionales et internationales. C'est sa deuxième dauphine Laura Tanguy qui a ainsi pris le relais. Cela n'a pas empêché la divine brune de 37 ans de participer à diverses actions caritatives. Et elle a pu compter sur le soutien du public comme elle l'a rappelé dans son post : "Quelques jours plus tard je me suis retrouvée à devoir me battre pour conserver ce titre qui avait tant chamboulé ma vie. Mais je n'étais plus seule. Vous étiez là. Je n'étais plus faible. Vous me portiez. Je n'avais plus peur. Vous me guidiez. J'ai grandi et me suis épanouie à vos côtés. Merci pour tout."