Valérie Bègue maman : elle partage une photo de sa fille Jazz, devenue très grande

Jeudi 20 octobre était un grand jour pour Camille Lacourt et Valérie Bègue. Leur fille Jazz célébrait déjà ses 10 ans. Un heureux événement pour l'ex-Miss France de 37 ans qui ne s'est pas privée de partager une photo d'elle sur ses réseaux sociaux.

En effet, en story Instagram, Valérie Bègue a souhaité faire honneur à sa pré-adolescente en la dévoilant lors d'une sortie dans les rues de Marseille. Jazz y apparaît de dos, le visage comme toujours préservé de l'objectif. Mais ce qui est frappant, c'est bien le fait qu'elle ait grandi d'un coup en taille. Et oui, la fillette n'a plus rien d'un bébé et est désormais dotée de longues et fines jambes comme elle le prouve dans son short de cycliste. (Voir notre diaporama). "10 ans", légende avec sobriété Valérie Bègue sur le cliché.

Il n'y a rien de bien étonnant finalement à ce que Jazz devienne grande en taille. Et pour cause, ses parents ont eux aussi pris de la hauteur très rapidement. Sa maman reine de beauté affiche aujourd'hui un honnête 1,74m tandis que l'ex-nageur professionnel Camille Lacourt peut être fier d'avoir atteint les 2 mètres ! Des gènes de géants qui coulent dans les veines de l'adorable Jazz donc.

Rappelons que Camille Lacourt et Valérie Bègue se sont séparés et ont divorcé en 2016, soit quatre ans après la naissance de leur fille. Depuis, chacun a refait sa vie. La belle brune s'épanouit depuis au moins deux ans avec Georges Yates, dont elle semble inséparable. Quant à l'athlète de 37 ans, il a retrouvé l'amour en la personne d'Alice Detollenaere et ensemble, ils ont même accueilli un petit garçon prénommé Marius (1 an). Jazz fait donc désormais partie d'une famille recomposée et, d'après les confidences de sa belle-mère pour l'émission 50 Minute Inside, ce n'est pas pour lui déplaire. "Je m'entends très bien avec Jazz et sa maman, du coup on a plutôt un rapport harmonieux, tous ensemble", avait-elle assuré. Elle précisait par ailleurs que Jazz était une grande soeur très investie avec Marius : "Elle l'adore, lui donne le biberon, joue avec lui. Elle fait tout... sauf changer ses couches, il faut qu'on arrive à la convaincre !"