Camille Lacourt et Valérie Bègue : Leur fille Jazz fête ses 10 ans, s'entend-t-elle bien avec sa belle-mère Alice ?

Depuis plus d'un mois maintenant, Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont décidé de déménager dans le sud de la France et plus précisément à Marseille, après plusieurs années à Paris. Un changement salvateur pour les amoureux, qui semblent adorer leur nouveau cadre de vie, tout comme leur petit garçon Marius (1 an) dont ils sont tous les deux gagas. Tout va pour le mieux entre l'ancien nageur et la belle brune, qui sont passés par des moments difficiles à cause de la maladie.

Avant d'être avec Alice, Camille Lacourt a vécu une longue et belle histoire d'amour avec l'ancienne Miss France, Valérie Bègue. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Jazz, qui fête aujourd'hui ses 10 ans. La jeune fille a bien grandi et visiblement, sa relation avec la compagne de son père est au beau fixe. "Je m'entends très bien avec Jazz et sa maman, du coup on a plutôt un rapport harmonieux, tous ensemble. Elle ne savait pas trop comment m'appeler. C'est elle qui a décidé avec le temps que mon surnom serait Doudou. Mais du coup j'appelais déjà Camille comme ça alors on s'appelle tous Doudou ! Tout le monde répond en même temps !", résume-t-elle dans l'émission 50 Minute Inside sur TF1.

Jazz et Marius, une affaire qui roule !

Tout se passe bien donc et c'est également le cas entre Jazz et son petit frère, Marius. "Elle l'adore, lui donne le biberon, joue avec lui. Elle fait tout... sauf changer ses couches, il faut qu'on arrive à la convaincre ! (...) Ce que j'adore et qui me touche, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout, Jazz est le portrait de sa maman, Marius de son papa mais on voit l'amour fort qu'il y a entre eux", révèle-t-elle dans Gala, avant de conclure avec une anecdote amusante : "Quand Jazz est là, Marius n'a d'yeux que pour elle !".

Alice Detollenaere a donc réussi à créer une relation forte et sincère avec sa belle-fille Jazz, qui a été parfaitement accueillie et qui semble également s'entendre à merveille avec le petit Marius !