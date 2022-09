Camille Lacourt change de vie : rare photo de sa fille Jazz avec son demi-frère Marius

C'est la rentrée pour tout le monde, mais pour Camille Lacourt et sa famille, celle-ci a une saveur particulière. L'ancien champion olympique a pris une grande décision en décidant de déménager dans le sud de la France. Il faut dire que les indices étaient nombreux ces dernières semaines, tant le sportif de 37 ans et sa compagne, Alice Detollenaere, ont fait des allers-retours entre Paris et le sud ces derniers mois. Tout ceci n'était pas juste pour le plaisir, mais aussi pour y dénicher une nouvelle demeure et ils ont finalement réussi à trouver leur bonheur dans la cité phocéenne. "Ça y est, avec Camille on a aménagé à Marseille. On est trop content. j'ai retrouvé mes bijoux, mes affaires et tout parce que ça faisait quelques mois que c'était dans les cartons", a dévoilé la belle brune

C'est donc du côté de Marseille que les deux tourtereaux vont désormais habiter avec leur adorable petit Marius, qui devrait être bien content de ne plus avoir à prendre le train aussi souvent. Un choix plutôt logique pour Camille Lacourt, puisque de 2008 à 2017, il a évolué au sein du Cercle des Nageurs de Marseille, l'une des structures les plus réputées de France. Le natif de Narbonne retrouve donc le sud pour son plus grand bonheur, comme il vient de l'indiquer sur son compte Instagram. Très populaire et suivi par plus de 130 000 abonnés sur la plateforme, il vient de publier ses premières photos depuis son emménagement dans le sud.

Jazz, toujours aussi proche de son petit frère

"Nouvelle rentrée, Nouveaux projets, Nouvelle ville, Nouvelle vie, Mais toujours ensemble", écrit Camille Lacourt pour accompagner une série de photos où on le voit d'abord avec son petit Marius (1 an). Très proche de son fils, les deux font tout ensemble et lorsque papa doit s'occuper des travaux dans la nouvelle maison, le petit brun tout mignon n'est jamais bien loin et il prend même la perceuse pour l'aider ! Une belle arrivée dans le sud qui s'est faite avec la petite Jazz, la fille que l'ancien nageur a eu avec l'ancienne Miss France, Valérie Bègue. Âgée de 9 ans, elle semble déjà très proche de son demi-frère qu'elle couvre de bisous. Alice est évidemment bien présente pour s'occuper de son fils et elle a également répondu à la publication : "La vie à tes côtés", écrit-elle, suivi d'un emoji coeur rouge.