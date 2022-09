Camille Lacourt quitte Paris ! Sa compagne Alice dévoile leur nouvelle destination

Nouveau départ pour une nouvelle vie pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, qui viennent de quitter leur logement en région parisienne pour se rendre dans le sud de la France. Le couple avait drôlement la bougeotte ces derniers temps et les allers-retours en train étaient nombreux, ce qui pouvait provoquer des moments un peu difficiles avec le petit Marius (1 an), pas forcément habitué à rester calme pendant des heures. Mais tous ces déplacements étaient pour la bonne cause puisque le couple était en recherche active d'une maison !

Et après des mois de recherche, Camille et Alice ont fini par trouver leur bonheur. C'est l'ancienne Miss Bourgogne qui a vendu la mèche dans une vidéo postée sur son compte Instagram. "Ça y est, avec Camille on a aménagé à Marseille", dévoile-t-elle toute heureuse. Une nouvelle vie dans l'une des plus grandes villes de France donc pour l'ancien mari de Valérie Bègue, qui se rapproche d'une région qu'il connaît bien.

Natif de Narbonne (Aude), le champion revient dans une ville qu'il connaît puisque de 2008 à 2017, il a évolué au sein du Cercle des Nageurs de Marseille, l'une des structures les plus réputées de France. "On est trop content. j'ai retrouvé mes bijoux, mes affaires et tout parce que ça faisait quelques mois que c'était dans les cartons", ajoute Alice Detollenaere, contente d'enfin se sentir chez elle.

Alice évoque son opération au sein, six mois après

Au-delà de cette belle annonce pour le couple, la mère de l'adorable petit Marius revient également sur l'opération préventive du sein qu'elle a subi il y a exactement six mois. Elle explique les difficultés liées à cette seconde opération, mais assure que malgré les moments délicats, elle le referait "100 fois" pour son fils, Marius. Toujours aussi courageuse, Alice Detollenaere n'hésite pas à aborder sans filtre des sujets très délicats pour les femmes."Mon héroïne. Tu es magnifique de courage, de bonté et de beauté", déclame Camille Lacourt en direction de celle qui partage sa vie.