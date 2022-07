Alice Detollenaere : Son petit Marius a les yeux de son papa, adorables vidéos dévoilées

Le temps du changement, c'est maintenant. Alice Detollenaere et son compagnon Camille Lacourt sont actuellement en plein déménagement. Si le point de départ de la petite famille ressemble fort à une rue parisienne, difficile de dire où tout ceci va terminer. Sur son compte Instagram, la jeune femme a simplement montré tous les cartons qu'elle avait empaquetés, avec son chéri, en attendant que le camion n'arrive. On ne peut pas dire que leur petit Marius, leur fils de 1 an, leur a facilité la tâche.

Pas facile de faire le ménage avec Marius qui veut tout attraper

Après les petites bêtises à quatre pattes, Marius a commencé à gambader en position debout. Et autant dire qu'il n'en fait qu'à sa tête. Alors qu'Alice Detollenaere tentait de terminer les préparatifs du déménagement, l'enfant n'avait qu'une envie : jouer. C'est ainsi que, sur les réseaux sociaux, la jeune maman a partagé quelques vidéos de son fils en train de s'accaparer les produits nettoyants, ou encore en train de jeter son ballon dans la cuvette des toilettes. "Pas facile de faire le ménage avec Marius qui veut tout attraper", soulève-t-elle. Il a finalement laissé un peu de répit à maman en entreprenant une lourde sieste, dans sa poussette, installée dans la rue en attendant que papa ne vienne aider à porter les cartons.

Il est normal, après tout, que le petit garçon né en juin 2021 soit un peu perdu. "Mon petit koala est un peu chamboulé alors il est toute la journée accroché à moi", précise Alice Detollenaere. Très en avance sur son âge, Marius est le digne fils de ses parents. Il a même, déjà, le regard incroyable de son papa nageur. Camille Lacourt a officialisé sa relation avec Alice Detollenaere en avril 2019. Il a donc retrouvé l'amour avec une reine de beauté, cette dernière ayant été élue Miss Bourgogne 2010 et ayant concouru pour le titre de Miss France 2011. En 2008, c'est Valérie Bègue qui obtenait la couronne. Or, comme vous le savez, elle a été mariée au sportif de 2013 à 2016 et a eu, avec lui, une fille prénommée Jazz, aujourd'hui 9 ans.