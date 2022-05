Camille Lacourt : Sa compagne Alice Detollenaere proche de son ex Valérie Bègue, la preuve !

Une telle complicité avec l'ex de son homme force le respect ! En couple avec Camille Lacourt depuis 2019, Alice Detollenaere a adressé un beau message à l'ex-femme de son compagnon, Valérie Bègue, le 14 mai 2022.

Admirative de sa participation à l'émission Mask Singer, la belle brune a partagé un cliché d'elle au moment où elle s'est démasquée face au public. "Bravo à la plus canon des bananes !" a-t-elle écrit en légende, fan de l'ancienne Miss France (voir le diaporama). Pour rappel, Valérie Bègue a terminé deuxième dans Mask Singer derrière le Papillon (Denitsa Ikonomova). Elle avait brillé par ses prestations artistiques et ses compétences vocales et avait notamment interprété les titres I Want You Back des Jackson Five, Hurt de Christina Aguilera et Je te Promets de Johnny Hallyday lors de la finale.

En couple de 2010 à 2016, Valérie Bègue avait épousé Camille Lacourt le 8 août 2013 et était devenue maman d'une petite fille Jazz en octobre 2012 (et dont la marraine n'est autre que l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld). "Oui, on est aujourd'hui officiellement divorcés avec Valérie. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon avenir familial. Mais on s'adapte. Avec Valérie, on s'entend très bien pour notre fille." avait confié le sportif à Gala en 2016.

Très heureuse au sein de cette famille recomposée, Alice Detollenaere a su s'y faire une place et est très proche de la fille du nageur. "Jazz et moi, on s'est vite créé une belle complicité. Je la maquille, on peint... Même si cet amour ne sera jamais à la hauteur de celui qu'elle porte à sa mère, je sais qu'on s'aime", racontait-elle aux journalistes de Paris Match en 2020. "Avec Val [Valérie Bègue, NDLR] on a mis notre ego de côté. Alice l'a accepté. Cela prouve sa force de caractère, son intelligence. Et c'est ce qui m'a fait tomber encore plus amoureux d'elle. Parfois, Val passe à 7h30 pour réveiller Jazz, prendre le petit-déjeuner avec elle. Et Alice le prend très bien", ajoutait Camille Lacourt.

Ensemble, Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont eu un fils prénommé Marius né le 1er juin 2021.