Alice Detollenaere : Les étapes de son ablation préventive du sein racontées dans une vidéo

Le mannequin Alice Detollenaere a décidé de prendre la parole sur Instagram afin de raconter les étapes de son ablation du sein, que la jeune femme a subi dans un but préventif. La compagne de Camille Lacourt, après avoir vaincu un cancer, avait décidé de se protéger d'une possible récidive.

Les faits remontent à 2020, lorsque la maman de Marius découvre être atteinte d'un cancer du sein. Alice et Camille décident alors de rester unis dans cette épreuve. Guérie un an plus tard, la jeune femme avait été confrontée au choix douloureux de pratiquer l'ablation de son deuxième sein, opération qu'elle a finalement décidé d'accepter pour des raisons de prévention.

Aussi, cette dernière a partagé une vidéo de 22 minutes sur son compte Instagram afin d'éduquer le public et notamment des femmes qui seraient confrontées aux mêmes problèmes. Témoignages, images... la jeune femme a été filmée à chaque étapes de son opération pour répondre à un maximum de questions autour du sujet de l'ablation des seins. Le sourire, l'optimisme et le calme d'Alice Detollenaere ne peut qu'être un beau message d'espoir pour celles qui souffrent de problèmes aux seins. "Je pose ça là. Pour celles qui pensent que l'ablation préventive est infranchissable. Pour celles qui ont besoin d'infos. Pour celles qui ont peur. Et pour ceux et celles qui vivent la même chose. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les messages, alors j'ai eu l'idée de filmer ce témoignage pour que vous trouviez une partie de vos réponses. Dans un souci d'authenticité, je partage chaque étape de cette expérience, quitte à ne pas y être à mon avantage. Prenez soin de vous" a commenté la jeune femme en légende de sa publication.