"N'ayez pas peur" : Alice Detollenaere opérée, elle sort du silence et s'explique

Cette fois-ci, ce n'est pas un sein malade qu'elle a fait retirer. L'ablation pratiquée de manière "préventive" est aussi un moyen de mettre définitivement la maladie derrière soi. Une option qu'Alice Detollenaere a choisie et qu'elle ne peut donc qu'encourager : "N'ayez pas peur. Je sais aussi que lorsqu'on est passé par des étapes traumatisantes de la maladie, on ne veut plus y retourner. La 2ème opération n'a rien à voir avec la première, elle résulte d'un choix et non d'une nécessité, ce n'est que du bonus. Je suis contente et soulagée de l'avoir fait". Si avoir vaincu un cancer du sein ne signifie pas forcément que la maladie reviendra, certaines femmes sont exposées plus que les autres à une récidive liée à une hérédité génétique. Comme Angelina Jolie.

En 2007, Marcheline Bertrand, mère d'Angelina Jolie, mourait des suites d'un cancer des ovaires. Un drame pour l'ex-femme de Brad Pitt, porteuse d'un gène accentuant ses chances de contracter le même cancer ou celui du sein. Par prévention et pour éviter de faire vivre une telle chose à ses enfants, Angelina Jolie avait donc choisi de subir une ablation de ses deux seins en 2013 et de ses ovaires quelques années plus tard : "J'ai perdu ma mère, ma grand-mère et une tante à cause du cancer. [...] Ce ne sont pas des décisions faciles. Mais il est possible de contrôler et attaquer de front ces problèmes de santé. Vous pouvez demander conseil, vous renseigner sur les options et choisir ce qui vous convient. Le savoir, c'est le pouvoir" indiquait-elle. Un message avec lequel Alice Detollenaere est 100% d'accord.