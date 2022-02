Camille Lacourt révèle qu'Alice a subi l'ablation de son deuxième sein : elle donne des nouvelles après l'opération

C'est une nouvelle épreuve très difficile que vivent actuellement Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere. L'ancien champion de natation est en couple avec celle qui fut Miss Bourgogne depuis avril 2019 et les deux tourtereaux vivent une très belle histoire malgré la maladie qui a touché la jeune femme. En janvier 2020, la belle brune révèle qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Malheureusement, les opérations n'étaient pas terminées puisqu'elle a dû en subir une nouvelle aujourd'hui, comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram, sans trop donner de détails.

Il y a quelques heures, Camille Lacourt a décidé d'en dire un peu plus sur l'opération de sa conjointe. Il l'a fait comme s' il s'adressait à son fils, Marius, qu'il a eu avec Alice en juin dernier. "Aujourd'hui mon fils, ta maman va se faire enlever son second sein, Tu peux être fier d'elle Marius, au moins autant que je le suis", écrit l'ex de Valérie Bègue. Un beau message qu'il accompagne de trois photos d'Alice donnant le biberon à l'adorable Marius. "En plus de vivre cette opération, elle échange et partage cette épreuve avec des milliers de personnes pour les rassurer, pour les écouter ! Alice tu es une maman et une femme extraordinaire. Aujourd'hui et pour le reste de notre vie je suis fier d'être à tes côtés", conclut-il son beau message.

C'est booooon c'est fait ! Zéro douleur mais je suis KO

Visiblement, ce tendre mot a eu l'effet escompté puisque la jeune femme vient de donner des nouvelles de l'opération et tout s'est très bien déroulé. Dans sa story, elle publie un selfie où on la voit en blouse d'hôpital, juste après l'intervention. "C'est booooon c'est fait !, s'exclame-t-elle. Zéro douleur mais je suis KO". Une très bonne nouvelle pour l'ancienne Miss qui a rapidement pu passer un appel vidéo avec son fils. "Et j'ai vu mon bébé Marius, tout est OK à la maison", se réjouit-elle.