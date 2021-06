Camille Lacourt papa : Alice Detollenaere a accouché ! Joli prénom et première photo de famille

Ça y est ! Alice Detollenaere a accouché, comme elle l'a annoncé le mercredi 2 juin 2021 depuis son compte Instagram. L'ancienne reine de beauté est ainsi devenue maman pour la première fois, d'un petit garçon prénommé Marcus. Il s'agit du deuxième enfant de son compagnon, le nageur Camille Lacourt. Il avait déjà accueilli une petite fille, Jazz (8 ans), née de son union passée avec Valérie Bègue.

"Marius Lacourt est né à 06h07 la nuit dernière. Après 23 heures de contractions qui se sont soldées par une césarienne, nous sommes les plus heureux ! Merci mon amour Camille, c'était dur mais une fois de plus tu m'as montré que ton amour pour nous était infaillible. C'est toi qui a choisi notre famille Marius, tu as choisi la bonne", a écrit la jeune maman sur Instagram.

"Marius. Né le 1er juin 2021. Bravo à sa maman qui a été si forte. Ce n'a pas été facile mais merci mon amour pour ce magnifique cadeau. J'ai tellement hâte que tu rencontres ta famille, Hâte que tu découvre ce cocon d'amour que l'on t'a fait sans même te connaître, hâte de te voir dans les bras de ta soeur... Je serai toujours là pour toi", s'est ému Camille Lacourt sur son compte.

À seulement trois mois de grossesse, Alice Detollenaere et Camille Lacourt savaient déjà qu'ils attendaient un petit garçon. Un immense bonheur pour le couple, qui a fait preuve d'adversité durant le cancer du sein du mannequin, dont elle est aujourd'hui totalement remise. "Je me doutais au fond que ça allait être un garçon. L'idée d'avoir un petit Camille, parce que quand on est amoureux on a envie d'avoir un "minimoi" de l'autre, me rend follement heureuse !", confiait Alice Detollenaere quelques jours avant l'accouchement, dans un entretien à Gala.