Alice Detollenaere, enceinte et +17 kg : la compagne de Camille Lacourt se trouve "grosse"

Toujours très attentionné envers sa compagne Alice Detollenaere, Camille Lacourt a organisé une somptueuse baby shower pour célébrer l'arrivée de leur premier enfant. Le 11 avril 2021, le mannequin a partagé une photographie de la fête où elle apparaît avec son baby bump. Sublime dans une robe longue, Alice porte une écharpe de Miss avec pour inscription Mummy to be et savoure un cocktail sans alcool dans un biberon.

"Mes meilleurs amis, Camille et ma famille m'ont organisé une baby shower surprise le mois dernier. C'était dingue et tellement gentil !" indique-t-elle. Très discrète sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, la jeune femme révèle qu'elle a du mal à accepter sa nouvelle apparence de femme enceinte. "Je n'avais pas partagé de photos car je me trouvais grosse. Et oui, + 17kg ! Allez après tout c'est dommage, c'est ça d'être enceinte ! Merci mes amours, Tchin !" écrit Alice.

Tu es sublime

Pourtant, l'ex-Miss Bourgogne n'a pas à rougir de ses quelques kilos en trop et est toujours merveilleuse dans les yeux de son amoureux. En mars 2021, l'ex nageur lui avait déjà déclaré sa flamme sur Instagram après avoir montré sa poitrine "asymétrique" suite à son cancer du sein (la jeune femme avait dû subir une ablation d'un de ses seins en janvier 2020). "Je m'étais imaginée belle, pas asymétrique; et pouvant donner le sein à mon enfant, finalement ce sera le biberon. Ce n'est pas la grossesse que j'avais imaginée" avait-elle indiqué.