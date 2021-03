Alice Detollenaere enceinte, elle dévoile sa poitrine "asymétrique" : Camille Lacourt ému

"Ce n'est pas la grossesse que j'avais imaginée..." Alice Detollenaere a partagé un message émouvant sur Instagram dans la soirée du dimanche 7 mars 2021. L'ex-Miss Bourgogne, actuellement enceinte de son premier enfant, issu de sa relation avec Camille Lacourt, a souhaité évoquer les séquelles physiques de son cancer du sein et a accompagné son post de deux photos d'elle au naturel. Ainsi, Alice Detollenaere est apparue en sous-vêtements, la poitrine en avant, laissant voir un sein plus gros que l'autre.

"Une poitrine post cancer du sein pendant la grossesse, ça ressemble à ça ! Un sein qui se développe et l'autre non puisqu'il n'a plus de glande mammaire", a-t-elle légendé sans tabou. Et, outre l'aspect physique, son cancer du sein pour lequel elle est aujourd'hui en rémission aura également une conséquence directe sur sa relation avec son bébé. Pas de quoi ternir pour autant l'optimisme d'Alice Detollenaere. "Je m'étais imaginée belle, pas asymétrique; et pouvant donner le sein à mon enfant, finalement ce sera le biberon. Ce n'est pas la grossesse que j'avais imaginée, mais elle est encore mieux", a-t-elle encore écrit. Et de conclure avec une bonne nouvelle : "J'ai été faire mon examen de contrôle de la première année il y a deux jours, tout est bon pour moi !"

Sa publication n'est forcément pas passée inaperçue et a touché bon nombre d'internautes. Alice Detollenaere a notamment reçu le soutien de Marine Lorphelin et Valérie Trierweiler. Mais surtout, elle a eu droit à une magnifique déclaration d'amour de la part de son compagnon...