Alice Detollenaere enceinte et +10 kg : elle dévoile son baby bump en culotte et brassière

Si le couple avait dévoilé attendre un enfant en direct sur M6, c'est le 7 janvier dernier que les amoureux avaient partagé leur bonheur avec leurs fans via de beaux messages.

Camille Lacourt avait écrit : "Je voulais vous annoncer officiellement que 2021 sera une belle année pour nous. @alice_deto va devenir la plus belle des mamans, jazz la plus fabuleuse des grandes soeurs et moi le plus heureux des hommes. Vous l'aurez compris dans quelques mois un petit être va nous combler de bonheur". Et de son côté Alice Detollenaere avait annoncé : "Il y a un an exactement je partais au bloc et tu m'as attendue en buvant 10 expressos, papotant avec les infirmières et appelant tout ton répertoire. Dans les vapes, à peine sortie de l'opération, j'ai dit au personnel hospitalier que je voulais remonter en chambre 'car tu m'attendais' et ça les a fait sourire. Aujourd'hui ce n'est plus moi mais un mini-toi que l'on attend. La roue tourne". De belles annonces qui ont fait le bonheur de Jazz, la fille de 8 ans que l'ancien nageur a eue avec son ex-femme Valérie Bègue, et l'ancienne Miss France. Cette dernière avait d'ailleurs aussi félicité publiquement le couple.