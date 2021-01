Camille Lacourt bientôt papa avec Alice, son ex-femme Valérie Bègue réagit

Mais il y a une réaction en particulier qui était attendue : celle de Valérie Bègue (Miss France 2008), l'ex-femme de Camille Lacourt. Mariés entre 2013 et 2016, ils ont eu ensemble une fille prénommée Jazz (8 ans). L'ancienne reine de beauté a elle aussi glissé quelques coeurs en commentaire, auxquels Alice Deto a répondu avec une autre salve d'emojis. On est loin d'une déclaration en bonne et due forme, mais sur Instagram, ça veut dire beaucoup !

De son côté, Camille Lacourt s'est dit être "le plus heureux des hommes" : "@alice_deto va devenir la plus belle des mamans, Jazz la plus fabuleuse des grandes soeurs", l'ex-athlète de 35 ans a-t-il partagé sur son compte Instagram. Un bébé qui arrive après deux ans de romance.