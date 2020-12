Lou-Anne Lorphelin épuisée après Miss France 2021 : la soeur de Marine s'éloigne pour se ressourcer

Le stress de la compétition est enfin retombé pour les 29 prétendantes au titre de Miss France 2021. Samedi 19 décembre 2020, Amandine Petit a été sacrée au terme d'une soirée exceptionnelle organisée au Puy du Fou. Désormais, les jeunes femmes vont donc profiter de leurs proches pour les fêtes de fin d'année. Lou-Anne Lorphelin va également faire une petite pause sur les réseaux sociaux comme elle l'a annoncé lundi 21 décembre en story Instagram.

Lou-Anne Lorphelin était l'une des favorites du concours Miss France 2021. Si elle n'a pas remporté l'élection, la jeune femme de 23 ans qui est arrivée première au test de culture générale était dans le Top 5. Elle a été désignée quatrième dauphine d'Amandine Petit, un classement injuste selon sa soeur Marine mais dont elle est fière.

Depuis, la belle blonde a fait son retour en Bourgogne pour être auprès des siens. Et elle compte bien se déconnecter un peu des réseaux sociaux, notamment pour se remettre de ses émotions. "J'essaie un peu de redescendre en émotion. Je vais prendre quelques jours pour me reposer et du temps pour me ressourcer, pour prendre soin de moi, prendre soin de mes proches, profiter des fêtes de fin d'année en famille avec ceux que j'aime", a confié l'étudiante dans l'école de commerce Grenoble Ecole de Management.

Lou-Anne Lorphelin n'a pas manqué de revenir sur son classement et assure qu'elle n'a aucun regret. "J'ai donné le meilleur de moi-même, je n'ai aucun regret. C'est sûr que j'aurais préféré faire un meilleur classement mais franchement, un Top 5, c'est tout de même exceptionnel, surtout qu'on avait une très très belle promo cette année. Je suis très fière de moi !", "a-t-elle conclu. Et elle a de quoi !