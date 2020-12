Amandine Petit élue Miss France 2021 : Miss Normandie est la gagnante !

La grande gagnante de Miss France 2021 a été désignée ! Il s'agit d'Amandine Petit, élue Miss Normandie 2020 ! Le destin de la jeune femme bascule ce samedi 19 décembre 2020, avec les mots de Jean-Pierre Foucault, co-animateur avec Sylvie Tellier, qui lui annonce la belle nouvelle !

D'abord, les cinq finalistes défilent en robe signée du couturier libanais Ziad Nakad. Calèche, couverture géante d'un livre "Il était une fois"... C'est dans une ambiance magique de conte de fées que les reines de beauté défilent. Toutes sont plus sublimes les unes que les autres.

Sophie Thalmann (Miss France 1998) demande à Miss Normandie de livrer son image de la femme moderne. Camille Cerf (Miss France 2015) demande à Miss Côte d'Azur quel regard elle porte sur les réseaux sociaux. Suzanne Angly (Miss France 1969) demande à Miss Bourgogne ce que l'humanité devrait retenir de cette année 2020. Delphine Wespiser (Miss France 2012) demande à Miss Provence quelle est, selon elle, la clé de la confiance en soi. Cindy Fabre (Miss France 2005) demande à Miss Alsace ce qui la rend fière d'être Française. Toutes répondent sans sourciller.

Avant de connaître le nom de la grande gagnante, les cinq finalistes défilent en maillot de bain et cape sur le thème de l'art, et plus particulièrement de la peinture.

Miss France 2021 est Miss Normandie

Miss France 2021 s'appelle Amandine Petit. Sylvie Tellier lui a remis son écharpe de Miss France 2020 tandis que la belle Clémence Botino (Miss France 2020) s'est chargée de couronner celle qui la succède.

Sa quatrième dauphine est Lou-Anne Lorphelin (Miss Bourgogne). Aurélie Roux (Miss Alsace) a été désignée troisième dauphine. La deuxième dauphine est Lara Gautier (Miss Côte d'Azur). Enfin, la première dauphine n'est autre qu'April Benayoum (Miss Provence).

Notre Miss France 2021 En plus de recevoir son écharpe et sa nouvelle couronne sertie de pierres blanches et bleues - signée de la marque Mauboussin cette année et baptisée 'L'étoile bleue d'harmonie' - notre Miss France 2021 intègre l'appartement de fonction des Miss, lequel a manqué de brûler sous les flammes il y a quelques mois. En outre, elle obtiendra une voiture électrique, un ordinateur, une télévision, un séjour de sept jours et six nuits au Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace pour deux personnes, ainsi que divers cadeaux et services. Soit 57 000 euros de cadeaux. Celle qui succèdera à Clémence Botino touchera également un salaire estimé entre 3 000 et 5 000 euros net mensuel. Lors d'une interview accordée à l'Expess, Sylvie Tellier confirmait : "On gagne dans l'année l'équivalent d'un salaire de cadre supérieur", soit 50 000 euros en un an.

Comme toutes les Miss régionales, elle a aussi droit à divers cadeaux et accessoires pour garnir son dressing.