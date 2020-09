Miss France 2021 : Aurélie Roux est Miss Alsace 2020

L'Alsace a sa nouvelle représentante ! Lors de l'élection qui a eu lieu vendredi 4 septembre dernier dans la ville d'Eschau, le public a voté - dans un contexte un peu particulier en raison de l'épidémie de coronavirus - pour Aurélie Roux. La belle jeune femme aux yeux émeraude devient ainsi officiellement une prétendante au titre de Miss France 2021 le 12 décembre prochain au Puy du Fou, succédant à Laura Theodori, Miss Alsace 2019, qui avait réussi à faire partie des quinze finalistes lors de la compétition nationale l'année dernière.



À 24 ans, Aurélie Roux mesure 1,72 m, elle est une technicienne de laboratoire. Elle avait déjà tenté sa chance en 2015 sans le même succès. Née à Mulhouse, la jeune femme est métisse, puisque sa mère est martiniquaise et son père alsacien.

Sur Instagram, Aurélie Roux a partagé son émotion après avoir été couronnée. "Waouh.... j'ai encore du mal à réaliser ce qu'il m'arrive, mais je suis sur mon petit nuage. Merci à tous ceux présents hier soir lors de mon élection à Eschau, vous avez été un public au top ! Je me suis amusée et j'espère que vous aussi. Merci les Alsaciens de me faire confiance pour représenter notre région à Miss France le 12 décembre prochain au @puydufou. Merci @comitemissalsace de m'avoir permis de réaliser ce rêve et grosse pensée aux autres candidates, les Audacieuses, toutes aussi belles à l'intérieur qu'à l'extérieur", a-t-elle écrit.

Si son joli minois pourrait bien se démarquer à la fin de l'année, Aurélie Roux espère surtout séduire grâce à sa personnalité. Pour Closer, elle confiait : "La beauté n'est pas un avantage, ce n'est pas ce qui est important dans la vie. C'est ce qu'on a dans la tête et dans le coeur qui nous fait réussir."

Aurélie Roux devient ainsi la septième Miss régionale à être sûre de concourir en décembre prochain à l'échelle nationale. Elle s'opposera à Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe, Leïla Veslard, élue Miss Aquitaine et Justine Dubois, élue Miss Poitou-Charentes.