Miss France 2021 : Justine Dubois est Miss Poitou-Charentes 2020

La ville d'Anglet vient de vivre une soirée riche en émotion. Ce n'est pas une mais deux Miss régionales qui ont été élues samedi 29 août 2020 dans ce territoire de la Côte Basque. En effet, les élections de Miss Aquitaine et Miss Poitou-Charentes étaient toutes deux soumises au vote du public dans un contexte un peu particulier en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour chaque région, dix-sept candidates étaient en concurrence et ont défilé devant Sylvie Tellier et Clémence Botino, entre autres. Leïla Veslard s'est démarquée et a reçu l'écharpe de Miss Aquitaine. Et c'est Justine Dubois qui a été sacrée Miss Poitou-Charentes 2020.

À 24 ans, la jolie blonde a tenté le tout pour le tout pour remporter la couronne et l'écharpe, comme elle l'a confié sur son compte Instagram, en marge de la soirée. "Dernière année et dernière chance pour moi de partir à #missfrance alors je compte sur vos votes !". Son public ne l'a pas déçu et Justine Dubois devient officiellement une prétendante au titre de Miss France 2021, succédant alors à Andréa Galland, Miss Poitou-Charentes 2019, qui avait terminé à la 10e place de l'épreuve nationale l'année dernière.

Justine Dubois, originaire d'Angoulême, vient tout juste de terminer son master en achats internationaux. "J'ai choisi ce domaine car il demande rigueur, persévérance et aussi beaucoup de relations humaines. Au delà de ça, je dirai que je suis une personne qui tient ses engagements et engagée, j'ai d'ailleurs créé ma propre exposition dédiée aux femmes", a-t-elle déclaré lors de sa présentation sur scène.

Justine Dubois devient la septième Miss régionale à être sûre de concourir en décembre prochain à l'échelle nationale. Elle s'opposera à Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélémy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe, Line Carvalho, élue Miss Loire-Atlantique et Leïla Veslard, élue Miss Aquitaine.