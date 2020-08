Miss France 2021 : Illana Barry est Miss Languedoc-Roussillon 2020

Le Languedoc-Roussillon connaît désormais sa nouvelle représentante ! Samedi 1er août 2020, c'est la jeune Illana Barry qui a été élue lors de la soirée qui s'est déroulée dans la salle du casino municipal de Beaucaire. Élue Miss Beaucaire quelques semaines plus tôt, elle succède ainsi à Lucie Caussanel, éliminée avant les demi-finales du concours de Miss France 2020 et victime d'un malaise sur scène, et rentre officiellement dans la course de l'édition 2021.

"Je ne m'y attendais pas du tout, toutes les filles étaient jolies mais j'ai réussi à mobiliser tout mon réseau pour les votes", a déclaré Illana Barry auprès de Midi Libre. Car oui, la sublime brune de 19 ans avait bien compris que les votes se dérouleraient par SMS pendant toute la journée en raison de l'épidémie de coronavirus. "Nous avons tout fait pour pouvoir organiser ces élections régionales et continuer à faire rêver ces jeunes femmes", avait indiqué Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France. De ce fait, elle a entrepris de faire campagne sur Instagram, ce qui lui a valu de remporter l'écharpe et la couronne très convoitées.

Originaire d'Aigues-Mortes, Illana a la particularité de pratiquer l'aviron depuis sept ans à Beaucaire. Ce n'est que depuis quelques mois qu'elle s'intéresse au concours de beauté. "J'ai pris la décision de me présenter pendant le confinement puis j'ai été élue Miss Beaucaire lors d'une e-élection en juin", a-t-elle confié. En outre, elle est diplômée d'un bac économique et social et suit actuellement une première année d'une licence de gestion.

Sur Instagram, quelques heures après sa victoire, Illana Barry a posté quelques photos de cette soirée mémorable, où elle a eu l'honneur de se faire couronner par la reine de beauté actuelle, Clémence Botino. "Je vous remercie infiniment pour votre soutien, l'aventure ne fait que commencer ! Un grand merci à l'ensemble du @comitemisslanguedocroussillon, à la municipalité de @beaucaire_30, aux merveilleuses candidates, au jury, ainsi qu'aux danseurs, maquilleurs et coiffeurs", a-t-elle légendé, comblée. Rendez-vous donc en décembre prochain pour la jeune femme où elle est d'ores et déjà sûre d'affronter Noémie Leca, élue Miss Corse 2020 le 29 juillet dernier.