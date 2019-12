Miss France 2020 : Lucie Caussanel révèle la cause de son malaise sur scène

L'aventure Miss France 2020 s'est achevée le 14 décembre 2019 pour les trente prétendantes au titre, au Dôme de Marseille. Et la soirée, qui s'est terminée par le sacre de Clémence Botino (Miss Guadeloupe 2019), a été riche en émotions. Lucie Caussanel (Miss Languedoc-Roussillon) a connu une grosse frayeur à la suite de son élimination lors du premier tour : victime d'un malaise, elle s'est littéralement effondrée comme l'ont rapporté nos confrères de 20 Minutes, présents lors de la cérémonie. "Miss Languedoc, en larmes, est portée hors de la scène par plusieurs vigiles. Ils la déposent délicatement sur un fauteuil roulant. Elle est aussi blanche que sa robe...", pouvait-on lire. Afin de rassurer le public, la production a vite précisé qu'il s'agissait d'un "coup de chaud".

Fort heureusement, Lucie Caussanel s'est rétablie depuis et a eu l'occasion d'expliquer son malaise au quotidien de sa région, Midi Libre, lundi 16 décembre. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, la jeune femme dit n'avoir aucunement souffert du stress, se sentant à l'aise face au public. "Par contre, signale-t-elle, depuis le début de la soirée, j'avais très très chaud. J'ai envisagé de quitter la scène mais j'ai voulu enchaîner les tableaux. J'avais mal à la tête et je ressentais comme un point de côté. L'annonce des résultats n'a absolument rien à voir avec mon malaise. Je n'avais pas mangé depuis midi. Je n'avais pas bu non plus car je ne voulais pas avoir un gros ventre sous le maillot de bain. Je pense que je n'ai pas fait les bonnes choses."

Malgré cet incident, la représentante du Languedoc-Roussillon a pu tenir sa place sur scène lors de la fin du show, après avoir été brièvement examiné et avoir ingéré un peu de sucre.

Dimanche 15 décembre, Lucie avait posté un long message sur Instagram dans lequel elle ne faisait aucune allusion à son malaise mais détaillait au contraire toutes les choses positives qu'elle retenait de cette expérience Miss France : "Je viens de rentrer dans mon Languedoc-Roussillon : qu'est-ce qu'il m'avait manqué ! Et je me sens tellement honorée de représenter cette région ! J'aimerais commencer par vous remercier, tous, un par un, pour votre soutien tout au long de cette magnifique aventure. Du début à la fin vous avez été là, de plus en plus nombreux avec vos messages touchants, vos vidéos, votre amour tout simplement. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu, je suis encore sous le choc de l'émotion ! Merci infiniment", a écrit la belle brune de 18 ans dans un premier temps. Elle a décrit cette aventure comme une "belle expérience" et est fière d'être restée naturelle quoi qu'il arrive.

"J'ai vu que vous m'aviez mise en top tweet tout le long de la soirée. Je ne veux pas que vous parliez de trucage. C'est la loi des concours, on peut ressentir de l'injustice, de l'incompréhension... Mais c'est comme ça : ce n'était pas mon destin. Je vous avoue que je préfère me dire que je n'ai pas su séduire dix jurés, plutôt que de ne pas plaire à des millions de téléspectateurs. (...) Enfin, je suis heureuse d'avoir rencontré de si belles personnes, des filles exceptionnelles, que je reverrai par la suite j'en suis certaine. Mention spéciale à ma si belle Guada Clémence pour ce si beau parcours ! Je suis si fière de toi. Tu es une merveilleuse personne. Tu vas faire rayonner la France je n'en doute pas", a poursuivi Lucie Caussanel. Elle a promis aux personnes qui la suivent que d'autres aventures seraient à venir.