Miss France 2021 : Noémie Leca est Miss Corse 2020

La prochaine élection de Miss France se précise. À la fin de l'année prochaine, une nouvelle reine de beauté sera élue et succédera ainsi à Clémence Botino, qui a vu son règne mis à rude épreuve, en raison tout d'abord de l'épidémie de coronavirus, mais aussi en ayant une bonne frayeur lorsqu'un incendie meurtrier s'est déclenché dans l'immeuble où elle réside.

Les élections régionales ont débuté et Noémie Leca est la première à devenir une concurrente officielle. La jeune femme de 19 ans représentera la Corse où elle a été désignée Miss mercredi 29 juillet 2020. La compétition se déroulait à Porticcio et ce sont treize jeunes femmes, toutes âgées de 18 à 22 ans, qui ont prétendu au titre. Mais c'est finalement Noémie Leca qui aura convaincu le comité porté par Sylvie Tellier et qui a décroché sa première écharpe et couronne. "Je ne m'y attendais pas, je suis émue et j'avais les larmes aux yeux", a-t-elle déclaré après coup à nos confrères de Corse Matin.

Elle est donc officiellement Miss Corse 2020 et marche dans les pas d'Alixia Cauro. Lorsqu'elle défendra son île natale au mois de décembre prochain, Noémie Leca souhaitera mettre en avant une cause qui lui tient à coeur, l'écologie. "Je fais toujours attention à ma consommation d'eau et d'électricité dans la vie de tous les jours. Nous sommes une famille d'apiculteurs, et c'est très important par rapport à l'écologie. J'aimerais d'ailleurs développer plus tard des cosmétiques avec les ruches", a-t-elle confié au journal.

Originaire de Cargèse, Noémie est étudiante en deuxième année de soins infirmiers et poursuit en parallèle une carrière de mannequin grâce à son 1,78 m. Les défilés et les photoshoots ne semblent donc pas un problème pour la jolie blonde comme peuvent d'ores et déjà le prouver ses publications Instagram. De plus, elle n'hésite jamais à exhiber son corps de rêve en bikini, mais toujours avec bon goût bien sûr ! Noémie Leca a décidément toutes ses chances de son côté pour réaliser ses rêves.