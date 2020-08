Miss France 2021 : Naïma Dessout est Miss Saint-Martin/Saint-Barthélémy 2020

La région de Saint-Martin/Saint-Barthélémy connaît désormais sa nouvelle représentante ! Mercredi 19 août 2020, c'est la jeune Naïma Dessout qui a été élue lors de la soirée qui s'est déroulée au 978 Sanctorum à Rambaud, sur l'île de Saint-Martin aux Antilles. Elle succède ainsi à Layla Berry, laquelle a obtenu la onzième place lors du concours Miss France en décembre dernier, et rentre officiellement dans la course de l'édition 2021.

Après une première soirée annulée en raison d'un cyclone qui se propageait à Saint-Martin, l'élection a finalement pu avoir lieu et voyait s'affronter seulement quatre candidates. Naïma est sortie du lot à tout juste 18 ans, recevant sa première écharpe et couronne. Du haut de son 1m75, la jolie brune est tout juste diplômée de "l'équivalent du baccalauréat" après des études passées aux États-Unis. Elle souhaite par la suite se lancer dans le milieu du paramédical au Canada. Lorsqu'elle ne travaille pas et est de retour chez elle, en véritable jeune fille des îles, Naïma passe ses journées en maillot de bain. Son fil Instagram est rempli de photos où sa silhouette zéro défaut est mise en valeur. Nul doute qu'elle s'imposera comme une concurrente de taille malgré son très jeune âge.

Naïma rejoint ainsi la courte liste des prétendantes officielles au titre de Miss France 2021, composée de Noémie Leca, élue Miss Corse 2020, et Illana Barry, élue Miss Languedoc-Roussillon 2020.

La prochaine élection régionale sera celle de Miss Guadeloupe 2020, attendue vendredi 21 août. S'en suivra les élections de Miss Aquitaine 2020 et Miss Poitou-Charentes 2020, le samedi 29 août. Les mois de septembre et d'octobre seront également chargés en ce qui concerne les élections. Seules Tahiti et l'Auvergne ont été écartées sur concours pour le moment.