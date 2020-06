Miss France : L'élection de Miss Tahiti 2020 annulée, situation inédite

C'est encore de la faute du coronavirus ! Lors du prochain concours Miss France, Miss Tahiti 2020 ne défilera pas. Du jamais vu depuis 1967 et une terrible nouvelle alors que l'élection de cette Miss régionale allait fêter son soixantième anniversaire.

Mauvaise nouvelle pour huit prétendantes

Il y a deux jours, soit le 28 juin 2020, la nouvelle est tombée. Comme l'a indiqué Radio 1 Tahiti, Matahari Bousquet, alias Miss Tahiti 2019, conservera sa couronne deux années. La décision a été prise par la directrice du comité, Leiana Gougerat : "Miss Tahiti c'est une élection populaire, c'est 3 000 personnes, les candidates veulent avoir leurs familles avec elles. Organiser une élection sans tout ça, juste pour avoir une candidate à Miss France, ce n'est vraiment pas notre objectif." Les gestes barrières auraient donc tué le charme de l'élection et un trop gros rassemblement aurait été trop risqué. La belle île se passerait volontiers d'une deuxième vague. Alors tant pis pour les huit jeunes femmes qui avaient déjà été sélectionnées.

"C'était vraiment en brise-coeur de devoir leur annoncer que l'élection ne pourra pas être organisée fin septembre. Certaines étaient surprises, d'autres ont compris notre démarche. Elles sont d'accord pour la plupart pour repousser leur candidature à l'année prochaine. Les partenaires aussi ont compris", a poursuivi la directrice dont les propos diffusés sur Radio Tahiti 1 ont été rapportés par Outremers360.

D'autres régions touchées ?

Alors qu'en est-il des autres régions ? Comme l'avait indiqué Sylvie Tellier pendant le confinement, elle ne voyait aucun inconvénient à faire appel aux nouvelles technologies et à envisager une nouvelle forme d'élections . D'ailleurs, un système d'inscriptions en ligne avait été créé pour que les prétendantes au titre de Miss régionale s'inscrivent. Mais voir des élection 2.0 n'est pas le souhait de Tahiti. "Toutes les régions ont plus ou moins accepté de faire des émissions télé, avec des votes par SMS ou sur Internet. Ce serait comme si nous on devait organiser Miss Tahiti en Facebook live, mais ce n'est réellement pas notre souhait. Du coup on serait probablement l'une des seules régions à ne pas être représentée à Miss France cette année", a déclaré Leiana Faugerat.

Mais attention, cela ne veut pas dire qu'aucune Miss ne représentera Tahiti en décembre lors de la grande élection de Miss France, laquelle est toujours maintenue. La directrice du comité de Tahiti espère que Sylvie Tellier sera d'accord pour qu'une des dauphines de Miss Tahiti 2019 défile.

Au final, la seule qui peut se réjouir de cette situation est Matahari Bousquet (Miss Tahiti 2019), 2e dauphine de Clémence Botino (Miss France 2020) puisqu'elle conserve sa couronne un an de plus.

En ce qui concerne le soixantième anniversaire de l'élection de Miss Tahiti, des festivités auront quand même lieu puisq'une émission de télévision hommage pourrait être organisée.