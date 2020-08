Miss France 2021 : Leïla Veslard est Miss Aquitaine 2020

La région Aquitaine connaît désormais sa nouvelle représentante ! Samedi 29 août 2020, c'est la jeune Leïla Veslard qui a été élue par les votes du public lors de la soirée qui s'est déroulée au Théâtre Quintaou d'Anglet. Une semaine après avoir été sacrée Miss Périgord, la jolie brune aux yeux marrons de 18 ans succède ainsi à Justine Delmas, venue lui remettre son écharpe. Elle rentre alors dans la course au titre de Miss France 2021, élection qui est attendue le 12 décembre prochain. "Je suis extrêmement honorée et surprise ce soir. Je n'arrive pas vraiment à réaliser pour l'instant", a-t-elle confié.

Leïla Veslard va très certainement donner du fil à retordre à ses concurrentes, elle qui est une chanteuse et danseuse professionnelle. Fille de Nathalie Legay, une accordéoniste réputée de la région, elle a toujours baigné dans le milieu de la musique. Mère et fille se produisent d'ailleurs régulièrement ensemble sur scène comme nous l'apprend France Bleu Périgord. En outre, Leïla est une grande sportive et adepte de mode qui vient de décrocher un baccalauréat littéraire. Avec cette nouvelle couronne, elle souhaite soutenir le combat qui lui "tient vraiment à coeur" : "la défense des enfants, que ce soit les enfants malades ou encore maltraités. Ce sont des êtres vulnérables."

Dans le contrôle de son image, Leïla Veslard semble la candidate modèle de cette année comme le révèle son compte Instagram. Celui-ci est uniquement consacré à ses nouvelles activités de Miss, entre photoshoot officiel et vidéo promotionnelle pour être élue. Originaire de la commune de Saint-Mesmin, en Vendée, elle est la sixième Miss régionale à être couronnée après Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélémy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe en pleine polémique, et Line Carvalho, élue Miss Loire-Atlantique.

Les mois de septembre et d'octobre seront également chargés en ce qui concerne les élections. Seules Tahiti et l'Auvergne ont été écartées du concours pour le moment.