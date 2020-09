Miss France 2021 : Le lieu inattendu de la prochaine élection

L'élection Miss France 2021 se précise tant bien que mal. Après une année très compliquée pour elle, la reine de beauté en titre, Clémence Botino, devra malgré tout remettre sa couronne à l'une des candidates régionales, qui ont été élues tout au long de l'année. En attendant de connaître tous les détails de la soirée attendue le 12 décembre prochain, le comité vient de révéler le lieu qui accueillera la nouvelle promotion de Miss. Cette année, il ne s'agira pas d'une ville à proprement parler, mais d'un complexe de loisirs bien connu des Français, à savoir le Puy du Fou, en Vendée. Un lieu hors du commun pour célébrer les 100 ans du show, qui sera diffusé en direct sur TF1 et toujours présenté par Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault.

Sauf que ce n'est pas la première fois que l'Organisation des Miss opte pour le Puy du Fou. En 2008 déjà, Chloé Mortaud avait été sacrée dans ce parc historique. "Nous sommes très heureux d'accueillir l'élection de Miss France 2021, douze ans après le sacre de Chloé Mortaud au Puy du Fou. Nous travaillons d'ores et déjà avec les équipes pour proposer aux téléspectateurs un spectacle grandiose comme nous savons le faire et célébrer le centenaire de Miss France", a promis Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou, à travers un communiqué officiel.

Sylvie Tellier a de son côté exprimé son ravissement face à cette décision. "Je me réjouis de célébrer le centenaire de l'élection de Miss France dans un lieu unique, extraordinaire et que j'affectionne tout particulièrement. En cette année qui ne ressemble à aucune autre, quel meilleur écrin que le Puy du Fou pour fêter un anniversaire et raconter aux Français la genèse du concours de Miss France. Je remercie Mr Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, pour sa confiance et son accueil chaleureux."



Pour l'heure, elles sont déjà sept à être officiellement prétendantes au titre de Miss France : Justine Dubois, élue Miss Poitou-Charentes, Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe, Line Carvalho, élue Miss Loire-Atlantique et Leïla Veslard, élue Miss Aquitaine.