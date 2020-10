Miss France 2021 : April Benayoum est Miss Provence 2020, Lou Ruat très fière

Le Sud de la France a ses représentantes ! Après l'élection de Lara Gautier vendredi soir, la nouvelle Miss Côte d'Azur, la Provence a elle aussi désigné sa reine de beauté. Il s'agit d'April Benayoum, un jolie brune de 21 ans mesurant 1m76, étudiante en bachelor commerce et marketing.

Originaire d'Eguilles, elle succède à Lou Ruat, élue 1ère dauphine de Miss France l'année passée. Cette dernière l'a d'ailleurs félicitée via sa story Instagram peu après la cérémonie qui s'est tenue à Cogolin. "Un grand bravo à notre nouvelle Miss Provence. À mon tour de te confier notre belle région, je suis certaine que tu saura la faire briller".

C'est avec beaucoup d'émotion qu'April Benayoum a accepté d'endosser ce nouveau rôle, mais aussi beaucoup de surprise. "Je n'arrive pas trop à réaliser pour le moment. Je pense que ce soir, je vais me poser et je vais bien réfléchir et voir ce qu'il s'est passé aujourd'hui, mais beaucoup de fierté. Je suis très heureuse !", a-t-elle confié auprès du journal La Provence.

Elle rentre ainsi officiellement en lice dans la course au titre de Miss France 2021 qui aura lieu le 12 décembre prochain et forcément, elle appréhende quelque peu l'emploi du temps chargé qui l'attend. "J'ai hâte que ça continue et que le processus se déclenche enfin, et de découvrir tout l'univers de Miss France puisque quand on le vit à la télévision, ce n'est pas du tout la même chose je pense que de le vivre en vrai. (...) D'habitude, les Miss Provence ont environ trois mois pour se préparer, sauf que là, c'est quinze jours. Donc voilà, ça va être très chargé, mais intense et court."

L'actuelle ambassadrice de France, Clémence Botino, s'est-elle aussi exprimée après sa victoire, lui reconnaissant de nombreux atouts. "Elle est magnifique ! Elle est splendide, elle a le charisme, elle a un parcours aussi qui est assez impressionnant, elle m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Elle est très posée dans sa façon d'être donc vous avez une belle relève si je puis dire."