Lou Ruat prête pour Miss Univers : Sylvie Tellier émet de gros doutes

Depuis le début du confinement, Sylvie Tellier ne chôme pas. Chaque fin de journée, elle s'empare de son compte Instagram pour y proposer des live à ses abonnés. En bonne patronne des Miss, elle y reçoit toutes les reines de beauté. Après avoir interviewé Marine Lorphelin, Iris Mittenaere ou encore Laury Thilleman, la maman de trois enfants a opéré un petit changement mercredi dernier en invitant Lou Ruat à se confier. Souvenez-vous, la jolie blonde a manqué de peu d'être élue lors de l'élection qui s'est tenue le 14 mars dernier à Marseille. Malheureusement pour la représentante de la Provence-Côte-d'Azur, c'est Clémence Botino que les Français lui ont préférée, la reléguant ainsi au rang de première dauphine.

Une maigre victoire pour Lou Ruat qui n'a toutefois pas dit son dernier mot. En effet, la jeune femme espère désormais se démarquer lors des concours internationaux, avec une petite préférence pour celui de Miss Univers. "J'aimerais bien. Si j'en ai la possibilité. Mais c'est l'organisation Miss France qui est la mieux placée pour savoir si j'ai le profil", a-t-elle confié à Sylvie Tellier. Et de poursuivre plutôt confiante : "Je pense que j'ai plus le profil pour faire Miss Univers que Miss Monde. Pour moi, pour faire Miss Monde, il faut être très engagée. Moi, c'est vrai que j'ai pas un projet, j'ai rien fait cette année, ce n'est pas la suite logique de mon parcours, je pense."

Des déclarations à propos desquelles Sylvie Tellier a émis quelques doutes, notamment en raison de l'épidémie de coronavirus actuelle. "Tu sais, on ne sait pas où ça aura lieu, ni quand, et avec le confinement, on ne sait même pas si l'élection va se dérouler", a-t-elle souligné sans prendre de pincettes. Et d'en rajouter une couche : "De toute façon, c'est Miss France qui a le choix, c'est elle qui décide quel concours international elle veut faire. C'est elle qui choisira, mais s'il y a une place quelque part, pourquoi pas. C'est le but d'une première dauphine." Reste donc à savoir vers quel destin se dirigera Clémence Botino, qui se retrouve elle aussi dans l'incertitude concernant son statut de Miss France. La belle ne pouvant assurer ses engagements, son règne pourrait être amené à se prolonger...