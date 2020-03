Marine Lorphelin au plus près du Covid-19 : pas à l'aise pour annoncer les décès

Cinquième Miss invitée dans l'émission Les Miss s'invitent chez vous organisée par Sylvie Tellier sur Instagram, Marine Lorphelin a confié son quotidien pendant le confinement. Futur médecin, l'ancienne reine de beauté de 27 ans est actuellement dans un service de médecine interne proche de Paris. "Je suis dans un service qui traite les maladies infectieuses, on s'est transformés en service Covid. On reçoit plein de patients qui sont infectés par le virus, qui ont des infections pulmonaires. On essaie de les améliorer comme on peut, même si il y en a pas mal qui ne s'améliorent pas."

Le plus difficile reste sans aucun doute de devoir annoncer le décès des patients à leurs proches. "A la base, on n'a pas du tout de structure psychologique dans notre hôpital. La situation est tellement particulière, on fait face à tellement plus de décès que d'habitude... annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, ce n'est forcément une chose avec laquelle je suis à l'aise", a-t-elle témoigné.

Il y a beaucoup de pression et d'angoisse

Pour autant, la fiancée de Christophe Malmezac est passionnée par son métier : "Moi c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir sortir et d'aller à mon travail comme d'habitude. Même si les conditions sont un peu particulières, il y a beaucoup de pression et d'angoisse autour de cette situation on voit bien que les sont hyper stressés." Après cette pandémie et lorsque tout sera rentré dans l'ordre, Marine prévoit de rejoindre son chéri dans les îles mais précise qu'elle reviendra toujours de temps en temps en France. "Si tout se passe bien avec mon compagnon je devrasi partir dans les îles, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie. Lui travaille un peu sur les deux îles. Bien sûr, je ferai toujours quelques allers retours en France."

Enfin, Miss France 2013 confie qu'elle est actuellement en train de préparer un livre sur la médecine qui devrait sortir d'ici plusieurs mois pour "parler des études de ce parcours et donner quelques conseils aux étudiants." Une très belle initiative !